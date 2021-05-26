Участие Белоруссии в "Восточном партнёрстве" на фоне ужесточения санкций может потерять всякий смысл, рассматривается возможность приостановки взаимодействия с Евросоюзом по вопросам борьбы с нелегальной миграцией и оргпреступностью, заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

"На фоне ужесточенного санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в "Восточном партнерстве". Без Беларуси эта инициатива также теряет всякий смысл", - сказал Макей в среду в парламенте. Его слова цитирует госагентство БелТА.

"Восточное партнёрство" - учрежденный в 2009 году проект ЕС, заявленной целью которого является развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР - Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Макей добавил, что рассматриваются другие меры реагирования. По словам министра, ограничения могут коснуться политических фондов, гуманитарных программ, неправительственных организаций, которые действуют на территории Белоруссии.

В то же время Макей заявил, что Минск продолжит искать пути конструктивного взаимодействия с Западом. "Если у европейских политиков нет ответственности за судьбы своих граждан и долгосрочных интересов государств, то мы будем опираться на интересы наших народов, которые всегда хотели жить в мире и спокойствии", - сказал министр.

"Хотелось бы призвать наших европейских партнеров одуматься и прекратить нападки на суверенитет соседней страны. Против Беларуси развязана не только информационная, но и экономическая, гибридная война", - заявил министр.

23 мая самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска после анонимного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали.

В ноябре 2020 года Минск включил создателей Nexta Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Протесты в республике начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

24 мая саммит ЕС согласовал новый пакет санкций против Белоруссии. Совет ЕС призвал всех авиаперевозчиков из стран-членов ЕС избегать полетов над территорией этой страны.