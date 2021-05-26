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СНГ 26.05.2021 18:26

Лукашенко предложил Байдену и Путину приехать в Белоруссию для обсуждения ситуации в республике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что если лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден хотят обсудить ситуацию в республике, то они должны приехать для этого в Минск.

Такое заявление Лукашенко сделал на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления в среду.

"Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки (пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - ИФ) ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси - это смешно", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

Он добавил, что Путин и Байден во время телефонного разговора уже успели обсудить Белоруссию и американскому лидеру, по словам Лукашенко, пришлось оправдываться. "В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал". Поэтому пусть поговорят по Беларуси, хоть будет знать, где она расположена", - сказал Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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