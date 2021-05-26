Бельгия приостановила использование вакцины от J&J для лиц младше 41 года после смерти привитого пациента

Правительство Бельгии приостанавливает вакцинацию от COVID-19 препаратом компании для людей моложе 41 года после смерти от тяжелых побочных эффектов привитой женщины, пишут в среду западные СМИ со ссылкой на бельгийский Минздрав.

"На межминистерском совещании принято решение временно предоставлять вакцину населению в возрасте 41 года и старше до проведения EMA (Европейским агентством лекарственных средств) более подробного анализа преимуществ и рисков вакцины", - говорится в заявлении министров здравоохранения Бельгии.

В заявлении отмечается, что 21 мая скончалась женщина моложе 40 лет, которую доставили в больницу с серьезным тромбозом и тромбоцитопенией.