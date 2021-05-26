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Здравоохранение 26.05.2021 16:12

Бельгия приостановила использование вакцины от J&J для лиц младше 41 года после смерти привитого пациента

Правительство Бельгии приостанавливает вакцинацию от COVID-19 препаратом компании для людей моложе 41 года после смерти от тяжелых побочных эффектов привитой женщины, пишут в среду западные СМИ со ссылкой на бельгийский Минздрав.

"На межминистерском совещании принято решение временно предоставлять вакцину населению в возрасте 41 года и старше до проведения EMA (Европейским агентством лекарственных средств) более подробного анализа преимуществ и рисков вакцины", - говорится в заявлении министров здравоохранения Бельгии.

В заявлении отмечается, что 21 мая скончалась женщина моложе 40 лет, которую доставили в больницу с серьезным тромбозом и тромбоцитопенией.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, J&J, ВАКЦИНАЦИЯ, ОГРАНИЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]