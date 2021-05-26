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ТЭК 26.05.2021 19:13

Токаев о строительстве АЭС в Казахстане: спешить не будем, но опаздывать с этим делом не следует

Фобии в вопросе об атомной энергетике неуместны, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Касым-Жомарт Токаев согласился с мнением специалистов, которые считают, что окончательно списывать со счетов атомную энергетику преждевременно и ошибочно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Казахстана по итогам совещания по вопросам развития электроэнергетической отрасли.

"Весь развитый мир полагается на атомную энергию. Фобии здесь неуместны. Но следует проводить настойчивую разъяснительную работу среди граждан. Спешить со строительством атомных станций не будем, но и опаздывать с этим делом не следует", - цитирует пресс-служба президента.

В феврале и апреле этого года посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин заявлял, что Россия готова участвовать в строительстве в Казахстане первой атомной электростанции (АЭС).

В ответ на это заявление министерство энергетики Казахстана сообщило, что решение по строительству АЭС в Казахстане не принято, но при этом изучаются реакторные технологии США, Южной Кореи, Франции, Китая, России и других стран.

Весной 2019 года президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Москве предложил построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям.

Казахстанская сторона заявила, что окончательное решение о строительстве АЭС будет приниматься с учетом мнения жителей страны.

В июне того же года Токаев сообщил журналистам, что Казахстан строить АЭС пока не намерен.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, АЭС, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]