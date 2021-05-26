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Бизнес и законодательство 26.05.2021 16:19

SOCAR может привлечь Signify к улучшению освещения на своих предприятиях

Компания SOCAR изучит возможность внедрения новых систем освещения компании Signify на своих предприятиях.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев во вторник провел встречу в Баку с гендиректором Signify Эриком Рондолатом, говорится в сообщении SOCAR.

Рондолат сообщил, что Signify предлагает новые технологии для компаний в Азербайджане. По его словам, осветительные системы компании Signify, основанные на LED-технологии, являются более устойчивыми, экономными и эффективными в управлении.

«На встрече было предложено продолжить переговоры с ответственными за эту сферу лицами для изучения возможности применения предлагаемых Signify систем освещения на нефтеперерабатывающих заводах SOCAR и других предприятиях, а также определения их эффективности», - отмечается в информации.

Signify, ранее известная как Philips Lighting, является одной из ведущих мировых компаний в области городского освещения. Компания более 20 лет занимается технологиями освещения в сельском хозяйстве.

В Азербайджане компания уже завершила проекты по улучшению освещения улиц в Баку и Сумгайыте, на стадии завершения находятся аналогичные работы в Шемахе.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджан Ильхам Алиев во вторник заявил о необходимости подготовки компанией Signify аналогичных проектов для улиц Гянджи, Мингячевира, Шеки, Габалы, Ширвана и Лянкарана. Кроме того, компания может быть привлечена к проектам в Карабахе.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, SIGNIFY, ПРОЕКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]