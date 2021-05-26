SOCAR может привлечь Signify к улучшению освещения на своих предприятиях

Компания SOCAR изучит возможность внедрения новых систем освещения компании Signify на своих предприятиях.
Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев во вторник провел встречу в Баку с гендиректором Signify Эриком Рондолатом, говорится в сообщении SOCAR.
Рондолат сообщил, что Signify предлагает новые технологии для компаний в Азербайджане. По его словам, осветительные системы компании Signify, основанные на LED-технологии, являются более устойчивыми, экономными и эффективными в управлении.
«На встрече было предложено продолжить переговоры с ответственными за эту сферу лицами для изучения возможности применения предлагаемых Signify систем освещения на нефтеперерабатывающих заводах SOCAR и других предприятиях, а также определения их эффективности», - отмечается в информации.
Signify, ранее известная как Philips Lighting, является одной из ведущих мировых компаний в области городского освещения. Компания более 20 лет занимается технологиями освещения в сельском хозяйстве.
В Азербайджане компания уже завершила проекты по улучшению освещения улиц в Баку и Сумгайыте, на стадии завершения находятся аналогичные работы в Шемахе.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджан Ильхам Алиев во вторник заявил о необходимости подготовки компанией Signify аналогичных проектов для улиц Гянджи, Мингячевира, Шеки, Габалы, Ширвана и Лянкарана. Кроме того, компания может быть привлечена к проектам в Карабахе.
Н.Аббасова
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