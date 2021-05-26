В Азербайджане спад случаев заражения COVID-19, 8 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 203 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 333,097 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 284 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 8 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 885.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 322,273 тыс. человек (+596 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 5 тыс. 939 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 397 тестов на коронавирус (накануне 9825 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 477,012 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде