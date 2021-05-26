В Азербайджане спад случаев заражения COVID-19, 8 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 203 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 333,097 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 284 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 8 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 885.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 322,273 тыс. человек (+596 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 5 тыс. 939 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 397 тестов на коронавирус (накануне 9825 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 477,012 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
Глава МИД Турции посетит Азербайджан в начале июня
Белград уделяет особое внимание экономическому сотрудничеству с Баку – президент Сербии
Загреб рассчитывает расширить сотрудничество с Баку в сфере энергетики – президент Хорватии
Административное вмешательство в ценообразование деформирует экономику и дорого стоит бюджету - ВБ
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в I кв. составила 157,4 млрд руб. по сравнению с убытком годом ранее
ВБ предложил России создать программу минимального гарантированного дохода для сокращения бедности
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
Лукашенко анонсировал обсуждение с Путиным ситуации с подпавшими под санкции компаниями и продажу Минску нефти
Глава МИД Белоруссии пригрозил выходом страны из "Восточного партнёрства"
Талибы предостерегают соседние страны от размещения там иностранных военных баз
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Число загрузок приложения «Nar+» превысило полмиллиона!
«Лаборатория Касперского»: число DDoS-атак в первом квартале 2021 года вернулось к докарантинному уровню
NEQSOL Holding успешно прошел сертификацию ISO, подтвердив высокий уровень комплаенса
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?