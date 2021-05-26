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Инфраструктура и тендеры 26.05.2021 16:41

Азербайджан и Иран согласовали на 2021г режим работы водохранилища реки Араз

Азербайджан и Иран обсудили ряд вопросов, связанных с использованием вод реки Араз, сообщает ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Азербайджана.

Азербайджан и Иран 31 мая планируют провести заседание совместной комиссии по использованию водных и энергетических ресурсов и энергетических реки Араз.

В преддверии заседания стороны в формате видеоконференции обсудили текущие вопросы.

«В ходе встречи стороны определили режим работы водохранилища реки Араз на 2021 год и объемы использования воды между двумя странами», - говорится в информации общества.

Кроме этого, утвержден график замеров расхода воды на реке Араз, оценка водных запасов.

«Также принято решение ускорить работы по созданию автоматической системы управления для оптимизации объема воды, отбираемой из реки», - подчеркивает общество.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИРАН, АРАЗ, ВОДОХРАНИЛИЩЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]