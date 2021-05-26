Белград уделяет особое внимание экономическому сотрудничеству с Баку – президент Сербии

Официальный Белград заинтересован в развитии двусторонних экономических отношений с Баку, отмечает президент Сербии Александр Вучич.
Вучич направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравление по случаю Дня Республики, который отмечается в Азербайджане 28 мая.
«Хочу подчеркнуть, что мы уделяем особое внимание экономическому аспекту наших двусторонних отношений. По этой причине мы с нетерпением ждем следующего, шестого, заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоится во время предстоящего визита в Азербайджан министра иностранных дел Сербии Николы Селаковича», - подчеркнул Вучич.
Президент Сербии выразил уверенность в усилении диалога между двумя странами на высшем уровне, «что сделает наши стратегические отношения крепче, динамичнее и лучше».
Он также отметил, что ждет встречи с азербайджанским лидером в октябре текущего года в Белграде по случаю празднования 60-летия первой конференции Движения неприсоединения.
«С нетерпением жду нашей встречи, уверен, что это будет прекрасная возможность обсудить все вопросы, представляющие взаимный интерес», - отметил сербский президент.
Х.Насирзаде
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