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Внешняя политика 26.05.2021 17:08

Белград уделяет особое внимание экономическому сотрудничеству с Баку – президент Сербии

Официальный Белград заинтересован в развитии двусторонних экономических отношений с Баку, отмечает президент Сербии Александр Вучич.

Вучич направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравление по случаю Дня Республики, который отмечается в Азербайджане 28 мая.

«Хочу подчеркнуть, что мы уделяем особое внимание экономическому аспекту наших двусторонних отношений. По этой причине мы с нетерпением ждем следующего, шестого, заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоится во время предстоящего визита в Азербайджан министра иностранных дел Сербии Николы Селаковича», - подчеркнул Вучич.

Президент Сербии выразил уверенность в усилении диалога между двумя странами на высшем уровне, «что сделает наши стратегические отношения крепче, динамичнее и лучше».

Он также отметил, что ждет встречи с азербайджанским лидером в октябре текущего года в Белграде по случаю празднования 60-летия первой конференции Движения неприсоединения.

«С нетерпением жду нашей встречи, уверен, что это будет прекрасная возможность обсудить все вопросы, представляющие взаимный интерес», - отметил сербский президент.

Х.Насирзаде

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Тэги: ВУЧИЧ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]