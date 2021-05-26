Глава МИД Турции посетит Азербайджан в начале июня

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в начале июня планирует посетить Азербайджан.

«Ожидается, что на следующей неделе Чавушоглу совершит визит в Грецию, а затем посетит Азербайджан», - сообщает издание «Daily Sabah».

Между тем, Чавушоглу сообщил журналистам в среду, что его визит в Грецию состоится 31 мая, в ходе которого он встретится со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.

Чавушоглу добавил, что 12-14 июня поедет в Брюссель на саммит НАТО.

Н.Аббасова