Глава МИД Турции посетит Азербайджан в начале июня

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в начале июня планирует посетить Азербайджан.
«Ожидается, что на следующей неделе Чавушоглу совершит визит в Грецию, а затем посетит Азербайджан», - сообщает издание «Daily Sabah».
Между тем, Чавушоглу сообщил журналистам в среду, что его визит в Грецию состоится 31 мая, в ходе которого он встретится со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.
Чавушоглу добавил, что 12-14 июня поедет в Брюссель на саммит НАТО.
Н.Аббасова
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