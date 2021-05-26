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Внешняя политика 26.05.2021 17:14

Глава МИД Турции посетит Азербайджан в начале июня

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в начале июня планирует посетить Азербайджан.

«Ожидается, что на следующей неделе Чавушоглу совершит визит в Грецию, а затем посетит Азербайджан», - сообщает издание «Daily Sabah».

Между тем, Чавушоглу сообщил журналистам в среду, что его визит в Грецию состоится 31 мая, в ходе которого он встретится со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.

Чавушоглу добавил, что 12-14 июня поедет в Брюссель на саммит НАТО.

Н.Аббасова

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Тэги: ЧАВУШОГЛУ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]