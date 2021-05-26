Франция введет обязательный карантин для приезжих из Великобритании

Франция установит обязательную самоизоляцию для приезжающих из Великобритании, где отмечено распространение, в частности, индийского варианта коронавируса, приводит газета "Фигаро" слова официального представителя французского правительства Габриэля Атталя.

Он отметил, что дата применения этой меры будет уточнена "в ближайшие часы".

Атталь сделал это заявление по итогу заседания в среду совета министров.

До сих пор, сообщает "Фигаро", обязательному карантину во Франции подвергались приезжие из 16 стран, в том числе Аргентины, Бразилии, Индии и Турции.