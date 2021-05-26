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Дальнее зарубежье 26.05.2021 22:23

Франция введет обязательный карантин для приезжих из Великобритании

Франция установит обязательную самоизоляцию для приезжающих из Великобритании, где отмечено распространение, в частности, индийского варианта коронавируса, приводит газета "Фигаро" слова официального представителя французского правительства Габриэля Атталя.

Он отметил, что дата применения этой меры будет уточнена "в ближайшие часы".

Атталь сделал это заявление по итогу заседания в среду совета министров.

До сих пор, сообщает "Фигаро", обязательному карантину во Франции подвергались приезжие из 16 стран, в том числе Аргентины, Бразилии, Индии и Турции.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФРАНЦИЯ, БРИТАНИЯ, ТУРИСТЫ, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]