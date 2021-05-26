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Финансы 26.05.2021 22:43

Amazon покупает киностудию MGM за $8,45 млрд

Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc.договорился о приобретении голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд.

Эта покупка обеспечит стриминговому сервису Amazon Prime доступ к обширной библиотеке фильмов, которой владеет киностудия.

"Amazon поможет сохранить наследие и каталог фильмов MGM и предоставит потребителям более широкий доступ к имеющимся произведениям", - сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

По словам старшего вице-президента Amazon Studios и Prime Video Майка Хопкинса, библиотека MGM насчитывает более 4 тыс. фильмов и 17 тыс. телевизионных шоу.

Сделка подлежит обычным условиям закрытия, включая получение разрешения от регулирующих органов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что компании ведут переговоры о сделке.

В конце прошлого года сообщалось, что MGM Holdings Inc., материнская компания Metro-Goldwyn-Mayer, изучает возможность продажи. Киностудия рассматривала этот вопрос несколько раз на протяжении последних лет, но потенциальные покупатели не готовы были заплатить ту цену, которую хотела MGM.

После волны консолидаций в отрасли MGM осталась одной из немногих голливудских киностудий, которая не была поглощена более крупным конгломератом, отмечает газета Financial Times. На прошлой неделе стало известно об объединении медиаподразделения американской AT&T Inc. (SPB:T) - WarnerMedia - с Discovery Inc..

Крупнейшим акционером MGM является американский хедж-фонд Anchorage Capital Group. В последние годы он оказался под давлением из-за слабых показателей и оттока клиентов, а на неликвидные вложения в MGM стала приходиться основная доля его вложений по мере сокращения размеров фонда.

MGM занимается производством и дистрибьюцией фильмов и телевизионных шоу. Киностудии принадлежат права на такие известные фильмы, как "Рокки", "Молчание ягнят", "Человек дождя", "Терминатор", "Рассказ служанки" и "Викинги". Также компания совместно с Danjaq LLC владеет правами на фильмы об агенте британской разведки Джеймсе Бонде - это крупнейший актив MGM.

Чистая прибыль компании в первом квартале составила $29 млн при выручке в $403 млн.

В прошлом году Amazon потратила $11 млрд на создание, приобретение или лицензирование аудио- и видеоконтента для подписчиков Prime по сравнению с $7,8 млрд в 2019 году, по данным FT.

Главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос сообщил в недавнем письме акционерам, что количество пользователей Prime в мире превысило 200 млн человек.

Котировки акций Amazon поднимаются на 0,5% в ходе предварительных торгов в среду.

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Тэги: США, КИНОКОМПАНИЯ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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