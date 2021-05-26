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СНГ 26.05.2021 18:12

Лукашенко анонсировал обсуждение с Путиным ситуации с подпавшими под санкции компаниями и продажу Минску нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с поставкой нефти из РФ в республику с учетом возобновленных санкций со стороны США в отношении белорусского нефтехимического комплекса.

"Не скажу, что у нас ухудшились отношения с россиянами, наоборот, мы сейчас пытаемся найти выход из того или иного конкретного положения, в том числе касается предприятий, которые попадают под санкции. Вы же понимаете, что они попадают под санкции, из-за нас тоже могут попасть. Ну вот как им сейчас продавать нам нефть? Частная компания побаивается. В пятницу мы должны найти с Путиным развязку", - заявил Лукашенко, которого цитирует госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

Он также заявил: "Что касается Российской Федерации, там не без проблем. Некоторые олигархи проплачивают наших негодяев за будущие предприятия, которые потом передадут беглым".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]