Лукашенко анонсировал обсуждение с Путиным ситуации с подпавшими под санкции компаниями и продажу Минску нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с поставкой нефти из РФ в республику с учетом возобновленных санкций со стороны США в отношении белорусского нефтехимического комплекса.
"Не скажу, что у нас ухудшились отношения с россиянами, наоборот, мы сейчас пытаемся найти выход из того или иного конкретного положения, в том числе касается предприятий, которые попадают под санкции. Вы же понимаете, что они попадают под санкции, из-за нас тоже могут попасть. Ну вот как им сейчас продавать нам нефть? Частная компания побаивается. В пятницу мы должны найти с Путиным развязку", - заявил Лукашенко, которого цитирует госиздание "СБ. Беларусь сегодня".
Он также заявил: "Что касается Российской Федерации, там не без проблем. Некоторые олигархи проплачивают наших негодяев за будущие предприятия, которые потом передадут беглым".
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