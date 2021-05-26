Запасы нефти в США снизились на 1,66 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,66 млн баррелей - до 484,35 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 1,74 млн баррелей и составили 232,48 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,01 млн баррелей, до 129,08 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.