Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в РФ нельзя - Путин

Президент РФ Владимир Путин высказался против принудительной вакцинации от коронавируса, считает, что она должна быть сугубо добровольной.
"Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в среду.
Глава государства подчеркнул, что россияне должны понять: "Если они не сделают эту прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью".
"Особенно это касается людей старших возрастов", - добавил он.
Путин обратился к гражданам страны: "Пожалуйста, подумайте как следует, имейте в виду, что российская вакцина уже миллионного применения, она самая надежная сегодня и самая безопасная".
"И в нашей стране для вакцинации созданы все условия", - заверил президент.
По его словам, "специалисты на основе полученной практики многомиллионного применения этой вакцины видят, что она не вредит здоровью, не приводит к каким-то серьезным осложнениям, но реально и уже плотно, надежно защищает от угрозы заражения или предупреждает тяжелое течение болезни".
Путин призвал россиян довериться отечественным специалистам в этой сфере. "Специалисты, ученые имеют надежные, обоснованные сведения на этот счет. Мы должны доверять их профессиональному мнению и прислушиваться к нему", - сказал глава государства.
"Сейчас, по мере снятия ограничений и восстановления экономики налаживается привычный рабочий ритм предприятий и организаций. Впереди и сезон летних отпусков. Все это означает, что люди больше общаются друг с другом, посещают общественные места. В этих условиях крайне важно последовательно снижать риски распространения инфекции. И как не один раз уже говорил, для этого необходимо сформировать так называемый коллективный иммунитет. Самый правильный, цивилизованный путь решить эту задачу - это, безусловно, широкая вакцинация", - подчеркнул Путин.
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