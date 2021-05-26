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ТЭК 26.05.2021 19:50

Нефть дешевеет после выхода данных о запасах в США, Brent - $68,55 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду, хотя и сократили потери после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего падение запасов "черного золота" в стране.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $68,55 за баррель, что на $0,1 (0,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,98 за баррель, что на $0,09 (0,14%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 21 мая, уменьшились на 1,66 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на этой неделе на 1 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах уменьшились на 1,74 млн баррелей, дистиллятов - на 3,01 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали сокращения запасов бензина на 700 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1,6 млн баррелей.

В следующий понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефть и нефтепродукты в стране.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы глобального спроса на энергоносители и следить за переговорами по иранской ядерной программе, результатом которых может стать снятие санкций на поставки "черного золота" из страны.

"Спрос на нефть в США и Китае продолжает восстанавливаться, - отмечает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес. - Однако потенциальное соглашение с Ираном сдерживает нефтяной рынок".

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность почти полного отказа от некоторых из самых строгих санкций в отношении Ирана в попытке вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]