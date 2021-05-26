Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0844 RUR   0.0232 GBR   2.4085 TRY   0.2013

Цена на нефть

25.05 $/bbl   WTI 66.07 0.02 Brent 68.65 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.05.2021 20:11

В Киеве разочарованы невозможностью найти формат участия Украины в июньском саммите НАТО

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил свое разочарование тем, что НАТО не может найти формат участия Украины в саммите Альянса 14 июня.

"Мы понимаем желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство, примеры таких саммитов были, в частности, в 2017 году в Брюсселе. Но, если честно, мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины в черноморском регионе и против членов Альянса", - сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Я имею в виду последние результаты расследования в Чешской Республике. Этого мы понять не можем, как можно не найти формат участия Украины в саммите в этом году", - подчеркнул украинский министр.

"Безусловно, мы благодарны нашим партнерам из НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основе решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло уже 13 лет, и ни одного шага к выполнению этого решения не было сделано. И когда нас в Украине иногда упрекают, что у нас слишком медленные некоторые реформы, то что тогда уже говорить о принятии и реализации решений Альянса, которые 13 лет припадают пылью", - отметил Кулеба.

По его словам, "для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась на политику кормления обещаниями".

Министр выразил глубокое убеждение, что это важно не только для Украины, но и для безопасности евроатлантического пространства. Также он добавил, что это мнение разделяет очень много государств-членов НАТО.

"Если в 2008 году было дано обещание, что Украина и Грузия, в конце концов, станут членами НАТО, и следующим шагом на этом пути должно быть предоставление ПДЧ, то трудно представить лучший и более важный момент для принятия таких решений, чем 2021 год", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, Украина говорит об этом откровенно с партнерами по НАТО.

"Я думаю, что уже пришло время откровенно говорить и с украинским обществом об этом, чтобы оно четко осознавало, что в вопросах евроатлантической интеграции мяч не всегда находится на украинской стороне, и мы ждем пас от Альянса", - добавил глава МИД Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, НАТО, МИД, САММИТ


Похожие новости


Перспективы вступления Украины в НАТО обсудят на саммите альянса в июне - Дуда Генсек НАТО приветствует снижение напряженности между РФ и Украиной Генсек НАТО не видит причин для наращивания РФ военного присутствия вблизи Украины США должны поддержать вступление Украины в НАТО не только на словах - Зеленский Замминистра обороны США и ее коллеги из ряда стран НАТО подтвердили поддержку Украины -Пентагон США поддерживают Украину, но решение о ее возможном вступлении в НАТО примет сам альянс

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]