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Внешняя политика 26.05.2021 19:59

Путин – Алиеву: Совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание двустороннего стратегического партнерства

Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики, в письме выражает уверенность в дальнейшем наращивании двустороннего стратегического партнерства.

«Азербайджан достиг ощутимых успехов в социально-экономической, научно-технической и других сферах. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня», - отмечается в тексте поздравления Путина, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

Мы ценим отношения с Азербайджаном, основанные на традициях доброй дружбы и взаимного уважения.

Путин подчеркнул, что российско-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне. «Уверен, что совместными усилиями мы и дальше будем всесторонне укреплять наше стратегическое партнерство и плодотворное сотрудничество во всех сферах на благо наших народов, региональной безопасности и стабильности. Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим соотечественникам благополучия и процветания», - подчеркивает президент РФ.

День Республики отмечается в Азербайджане 28 мая.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]