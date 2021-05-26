Путин – Алиеву: Совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание двустороннего стратегического партнерства

Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики, в письме выражает уверенность в дальнейшем наращивании двустороннего стратегического партнерства.
«Азербайджан достиг ощутимых успехов в социально-экономической, научно-технической и других сферах. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня», - отмечается в тексте поздравления Путина, опубликованного на сайте президента Азербайджана.
Мы ценим отношения с Азербайджаном, основанные на традициях доброй дружбы и взаимного уважения.
Путин подчеркнул, что российско-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне. «Уверен, что совместными усилиями мы и дальше будем всесторонне укреплять наше стратегическое партнерство и плодотворное сотрудничество во всех сферах на благо наших народов, региональной безопасности и стабильности. Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим соотечественникам благополучия и процветания», - подчеркивает президент РФ.
День Республики отмечается в Азербайджане 28 мая.
Б.Рустамбеков
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