Украина будет бороться за защиту своих интересов, пока строительство газопровода "Северный поток 2" не завершено на 100%, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Ничто не завершено, пока оно не завершено (строительство "Северного потока 2" - ИФ) на 100%, и, кстати, я об этом говорил государственному секретарю (США - ИФ) Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей "Северного потока 2" есть намного большие шансы достроить этот проект, но мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины", - сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в среду.
"И до тех пор, пока газ не потек по Nord Stream 2, мы будем бороться за защиту наших интересов", - подчеркнул украинский министр.
Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции. Байден заявил журналистам, что реализация проекта, по его мнению, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".
По словам президента США, дальнейшие санкции против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений США с Европой.
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