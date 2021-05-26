Польша запретила полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Белоруссии

Совет министров Польши ввел запрет на полеты в воздушном пространстве страны авиаперевозчиков из Белоруссии, сообщил в среду официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер.
"Совет министров принял решение о запрете на полеты воздушном пространстве Польши самолетов, используемых авиаперевозчиками из Беларуси. Это элемент реализации санкций, запрошенных премьер-министром Матеушем Моравецким на заседании Совета Европы", - написал Мюллер в своем твиттер-аккаунте.
Ранее правительство Литвы запретило входить в воздушное пространство республики белорусским авиаперевозчикам. Запрет вступает в силу с 3:00 27 мая.
Данные меры вводятся после того, как 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят белорусский истребитель МиГ-29.
На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Была также задержана подруга Протасевича, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега.
После инцидента с самолетом Ryanair саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза. Ряд иностранных авиакомпаний приняли решение облетать воздушное пространство Белоруссии.
Европейский совет заявил, что ожидает от Международной организации гражданской авиации срочного расследования события в Минске как беспрецедентного и недопустимого инцидента.
В 2020 году власти Белоруссии включили создателей Nexta Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.
Массовые протесты в республике начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.
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