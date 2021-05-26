Саммит Путина и Байдена может пройти в отеле InterContinental в Женеве

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден могут провести переговоры в женевском отеле InterContinental, пишут в среду швейцарские СМИ.
"Джо Байден и Владимир Путин могут встретиться в отеле InterContinental", - говорится в сообщении издания Le Temps.
Однако отмечается, что пока официального подтверждения их встречи именно в этом месте нет.
При попытке бронирования через сайт гостиницы номера на двоих как с 15 на 16 июня, так и с 16 на 17 июня, появляется сообщение: "Не удалось найти номер на выбранные даты". На сайте Booking.com возможность забронировать некоторые категории номеров пока есть. Наиболее дешевый номер на двоих - от 184,4 тыс. рублей.
Кроме того, по данным источника газеты, в среду состоялись "первые встречи между женевской протокольной службой и МИД Швейцарии по поводу этого саммита".
Между тем, представители турсферы Женевы ожидают, что проведение саммита позитивно скажется на их секторе, в особенности - после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
По словам председателя ассоциации Geneve Tourisme Софи Дюбюи, это "отличная новость не только для Женевы, но и для всей Швейцарии, которую признают центром мира в мире".
"В долгосрочной перспективе, усиление образа международной Женевы окажет положительное влияние на несколько секторов экономики, включая гостиничный бизнес", - считает Дюбюи.
Она также указала, что проведение этого саммита показывает, что очные встречи необходимы, потому что "переговоры через экран имеют свои ограничения".
Во вторник Вашингтон и Москва объявили, что встреча Байдена с Путиным пройдет 16 июня в Женеве.
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