Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0844 RUR   0.0232 GBR   2.4085 TRY   0.2013

Цена на нефть

25.05 $/bbl   WTI 66.07 0.02 Brent 68.65 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.05.2021 22:22

Катар пообещал направить $500 млн на реконструкцию сектора Газа

Катар продолжит поддерживать палестинцев, направит $500 млн на реконструкцию сектора Газа, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на главу МИД Катара Мухаммеда бен Абдуррахмана Аль Тани.

"По указу его высочества шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, эмира Катара, Катар объявляет о помощи $500 млн на реконструкцию Газы", - сказал глава катарского внешнеполитического ведомства.

Аль Тани добавил, что Катар продолжит поддерживать палестинцев, чтобы достичь "справедливого и продолжительного решения, установив их независимое государство в соответствии с Арабской мирной инициативой".

Помимо Катара помочь восстанавливать сектор Газа ранее уже вызывались Египет и США. Каир заявлял, что потратит на помощь газе $500 млн, а США обещали $37,5 млн немедленно и миллионы на помощь в развитии позже.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАТАР, БЛИЖВОСТОК, ГАЗА, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Четыре арабских государства разорвали дипотношения с Катаром

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]