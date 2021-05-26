Байден поручил разведке удвоить усилия по поиску источника COVID-19

Президент США Джо Байден в среду велел американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться ему о результатах в течение 90 дней, говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.
"Я теперь попросил разведывательное сообщество удвоить усилия, чтобы собрать и проанализировать информацию, которая может приблизить нас к окончательному выводу, и отчитаться мне в течение 90 дней", - говорится в заявлении Байдена.
Байден попросил уделить внимание в докладе отдельным вопросам, которые могут потребовать дальнейшего расследования, включая "вопросы по Китаю".
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