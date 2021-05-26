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Дальнее зарубежье 26.05.2021 22:46

Байден поручил разведке удвоить усилия по поиску источника COVID-19

Президент США Джо Байден в среду велел американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться ему о результатах в течение 90 дней, говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

"Я теперь попросил разведывательное сообщество удвоить усилия, чтобы собрать и проанализировать информацию, которая может приблизить нас к окончательному выводу, и отчитаться мне в течение 90 дней", - говорится в заявлении Байдена.

Байден попросил уделить внимание в докладе отдельным вопросам, которые могут потребовать дальнейшего расследования, включая "вопросы по Китаю".

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Тэги: БАЙДЕН, КОРОНАВИРУС, ПРОИСХОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]