Байден поручил разведке удвоить усилия по поиску источника COVID-19

Президент США Джо Байден в среду велел американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться ему о результатах в течение 90 дней, говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

"Я теперь попросил разведывательное сообщество удвоить усилия, чтобы собрать и проанализировать информацию, которая может приблизить нас к окончательному выводу, и отчитаться мне в течение 90 дней", - говорится в заявлении Байдена.

Байден попросил уделить внимание в докладе отдельным вопросам, которые могут потребовать дальнейшего расследования, включая "вопросы по Китаю".