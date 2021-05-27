Число банкротств компаний снизилось в 2020г в основных экономиках, несмотря на пандемию

Число корпоративных банкротств в подавляющем большинстве крупнейших мировых экономик снизилось в 2020 г., свидетельствуют данные информационной компании Dun & Bradstreet.
Хотя выручка и прибыль компаний, особенно в малом бизнесе, резко упали в прошлом году из-за последствий пандемии, приостановка работы судов, замораживание деятельности целых секторов экономики, широкие меры государственной поддержки позволили предотвратить или отсрочить многие банкротства. В ряде случаев возбуждение банкротных процедур против должников оказывалось просто бессмысленным, так как с учетом необычных обстоятельств, невозможности реализовать залоги и другие активы кредиторы практически мало что могли сделать с неплатежеспособными гостиницами, круизными компаниями, кинотеатрами или ресторанами.
В результате во Франции число корпоративных банкротств по итогам года упало на 38,1%, до минимальных за 30 лет 32 тыс. 184; в Японии - на 7,3%, до 7 тыс. 773, рекордно низкого уровня с 1989 г.; в Великобритании - на 26,8%. В России, где для ряда отраслей действовал мораторий на банкротства, суды в 2020 г. признали несостоятельной 9931 компанию, это на 19,9% меньше, чем в 2019 г.
По 36 странам, по которым доступны полные данные за три квартала 2020 г., снижение за этот период составило 14,7%. В частности, в США по итогам трех кварталов банкротств стало меньше на 11,9%, в Германии - на 13,1%. При этом только в Португалии, Болгарии, Польше, Чехии, Швеции, Гонконге и на Тайване банкротства показали рост по сравнению с предыдущим годом. Это, указывают эксперты, территории и государства, которые не попали в своем большинстве в число наиболее пострадавших от пандемии и где карантинные ограничения в основном были мягче.
Эксперты указывают на риск роста числа банкротств в 2021 году, в особенности в секторе услуг.
Во время визита Эрдогана мы заложим в Шуше фундамент школы – президент Алиев
Попытку диверсионного проникновения в Азербайджан осуществляли 2 группы армянских военных
Взятые в плен армянские военные проводили минирование - Пашинян
Баку рассчитывает на поддержку Анкары в развитии в Карабахе профобразования – президент Алиев
Скопление людей на Олимпиаде в Токио может привести к "олимпийскому" штамму COVID-19 - врач
Матч в Минске к 110-летию белорусского футбола с участием европейских звезд отменен
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
Выборы в Сирии не отвечали требованиям демократического голосования, они подрывают усилия по урегулированию конфликта - Боррель
В парламенте Армении не исключают введение военного положения в стране из-за ситуации на границе с Азербайджаном
В австралийском штате Виктория вводят недельный карантин из-за вспышки случаев COVID-19
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентную ставку по кредитам
Число загрузок приложения «Nar+» превысило полмиллиона!
«Лаборатория Касперского»: число DDoS-атак в первом квартале 2021 года вернулось к докарантинному уровню
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?