Число банкротств компаний снизилось в 2020г в основных экономиках, несмотря на пандемию

Число корпоративных банкротств в подавляющем большинстве крупнейших мировых экономик снизилось в 2020 г., свидетельствуют данные информационной компании Dun & Bradstreet.

Хотя выручка и прибыль компаний, особенно в малом бизнесе, резко упали в прошлом году из-за последствий пандемии, приостановка работы судов, замораживание деятельности целых секторов экономики, широкие меры государственной поддержки позволили предотвратить или отсрочить многие банкротства. В ряде случаев возбуждение банкротных процедур против должников оказывалось просто бессмысленным, так как с учетом необычных обстоятельств, невозможности реализовать залоги и другие активы кредиторы практически мало что могли сделать с неплатежеспособными гостиницами, круизными компаниями, кинотеатрами или ресторанами.

В результате во Франции число корпоративных банкротств по итогам года упало на 38,1%, до минимальных за 30 лет 32 тыс. 184; в Японии - на 7,3%, до 7 тыс. 773, рекордно низкого уровня с 1989 г.; в Великобритании - на 26,8%. В России, где для ряда отраслей действовал мораторий на банкротства, суды в 2020 г. признали несостоятельной 9931 компанию, это на 19,9% меньше, чем в 2019 г.

По 36 странам, по которым доступны полные данные за три квартала 2020 г., снижение за этот период составило 14,7%. В частности, в США по итогам трех кварталов банкротств стало меньше на 11,9%, в Германии - на 13,1%. При этом только в Португалии, Болгарии, Польше, Чехии, Швеции, Гонконге и на Тайване банкротства показали рост по сравнению с предыдущим годом. Это, указывают эксперты, территории и государства, которые не попали в своем большинстве в число наиболее пострадавших от пандемии и где карантинные ограничения в основном были мягче.

Эксперты указывают на риск роста числа банкротств в 2021 году, в особенности в секторе услуг.