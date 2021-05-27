Главы МИД ЕС на встрече в Португалии обсудят возможность введения санкций в отношении Белоруссии

Министры иностранных дел стран ЕС в четверг на неформальной встрече в Лиссабоне намерены обсудить санкции в отношении Белоруссии, сообщил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Конечно, мы сегодня будем обсуждать Белоруссию. Мы обсудим, как выполнить решения об экономических и секторальных санкциях в отношении Белоруссии", - сказал он.

Ранее на этой неделе лидеры стран ЕС выступили за введение новых санкций против Белоруссии в связи с инцидентом с посадкой самолета Ryanair в Минске.

"Евросовет призывает принять дальнейшие целенаправленные экономические санкции", - говорилось в заявлении ЕС.

В нем отмечалось, что ЕС также "призывает Совет принять дополнительные (санкционные) списки в отношении физлиц и юрлиц, причём - как можно скорее".

В заявлении не указывалось, какие именно компании и физлица могли бы попасть под санкции ЕС.