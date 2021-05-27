Массовое скопление людей, приехавших со всех концов мира, на Олимпийских играх в Токио может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию и даже грозит рождением нового "олимпийского" типа COVID-19, заявил на пресс-конференции глава союза врачей Японии Наото Уэяма.
"Все разнообразные мутантные штаммы вируса, существующие в различных местах, сконцентрируются, соберутся здесь - в Токио. Мы не можем отрицать даже возможность нового штамма, который возникнет после Олимпиады", - приводят его слова западные СМИ.
Он напомнил, что на Олимпийские игры в Токио, по планам, прибудут представители примерно 200 стран и прочих субъектов международного права.
В Японии по-прежнему существуют опасения по поводу безопасности Олимпийских игр 2020 года, перенесенных на год из-за пандемии коронавируса, а опросы общественного мнения показывают, что большинство японцев выступают против проведения Игр этим летом на фоне борьбы с четвертой волной коронавируса и медленных темпов вакцинации: от COVID-19 в Японии пока привили чуть больше 5% населения.
Как сообщалось, газета Asahi Shimbun - официальный партнер Олимпийских игр 2020 года в Токио - призвала правительство Японии отменить игры в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции.
Однако генсек кабмина Япониии Кацунобу Като заявил журналистам, что несмотря на расширение режима чрезвычайного положения из-за COVID-19 в регионах страны, правительство Японии принимает все меры по обеспечению безопасности Олимпиады.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии в Японии COVID-19 заразились свыше 725,5 тыс. человек, более 12,4 тыс. инфицированных умерли. Выздоровели свыше 650 тыс. человек.
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