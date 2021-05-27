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СНГ 27.05.2021 13:01

Главы МИД ЕС в четверг обсудят возможность экономических санкций к Белоруссии

Министры иностранных дел стран ЕС в четверг на неформальной встрече в Лиссабоне намерены обсудить санкции в отношении Белоруссии, сообщил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Конечно, мы сегодня будем обсуждать Белоруссию. Мы обсудим, как выполнить решения об экономических и секторальных санкциях в отношении Белоруссии", - сказал он.

Ранее на этой неделе лидеры стран ЕС выступили за введение новых санкций против Белоруссии в связи с инцидентом с посадкой самолета Ryanair в Минске.

"Евросовет призывает принять дальнейшие целенаправленные экономические санкции", - говорилось в заявлении ЕС.

В нем отмечалось, что ЕС также "призывает Совет принять дополнительные (санкционные) списки в отношении физлиц и юрлиц, причём - как можно скорее".

В заявлении не указывалось, какие именно компании и физлица могли бы попасть под санкции ЕС.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]