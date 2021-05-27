Главы МИД ЕС в четверг обсудят возможность экономических санкций к Белоруссии

Министры иностранных дел стран ЕС в четверг на неформальной встрече в Лиссабоне намерены обсудить санкции в отношении Белоруссии, сообщил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Конечно, мы сегодня будем обсуждать Белоруссию. Мы обсудим, как выполнить решения об экономических и секторальных санкциях в отношении Белоруссии", - сказал он.
Ранее на этой неделе лидеры стран ЕС выступили за введение новых санкций против Белоруссии в связи с инцидентом с посадкой самолета Ryanair в Минске.
"Евросовет призывает принять дальнейшие целенаправленные экономические санкции", - говорилось в заявлении ЕС.
В нем отмечалось, что ЕС также "призывает Совет принять дополнительные (санкционные) списки в отношении физлиц и юрлиц, причём - как можно скорее".
В заявлении не указывалось, какие именно компании и физлица могли бы попасть под санкции ЕС.
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