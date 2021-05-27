В австралийском штате Виктория вводят недельный карантин из-за вспышки случаев COVID-19

Власти австралийского штата Виктория вводят карантин сроком на семь дней с целью сдержать вспышку коронавируса COVID-19, в результате которой выявили 26 заражений, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на исполняющего обязанности премьера штата Джеймса Мерлино.

По его словам, людям разрешат выходить из дома только в пяти случаях: в магазин за продовольствием и прочими необходимыми товарами, на работу, для медико-санитарной помощи и ухода, а также для физических упражнений длительностью до двух часов в сопровождении не более одного человека и по причине прохождения вакцинации от коронавируса.

На период карантина закроют школы, однако детские сады продолжат работу. Кроме того, Мерлино распорядился, чтобы 28 мая организовали для учеников школ выходной день с целью подготовки к дистанционному обучению на следующей неделе.

Кафе и рестораны будут работать только в режиме "на вынос". Также вводят запрет на общественные и частные собрания.

Жители штата могут ходить в магазин и заниматься спортом в пределах пяти километров от дома. Более того, вне дома обязательно ношение масок. Также не разрешено приглашать гостей.

Завершить карантин планируется 3 июня в 23:59 местного времени (16:59 мск).

Как сообщает ABC, в результате недавней вспышки коронавируса зафиксировали 26 заражений, 11 из которых диагностировали за последнюю ночь. Один из заболевших находится в палате интенсивной терапии на ИВЛ. Всего в штате выявлено 34 случая COVID-19.

"За последний день мы получили еще больше подтверждений тому, что мы имеем дело с высокоинфекционным штаммом вируса, вариантом, который вызывает беспокойство и распространяется быстрее, чем когда-либо", - приводит телеканал слова Мерлино.

По словам и. о. премьера, в результате отслеживания контактировавших с заболевшими выявлено 10 тыс. прямых и косвенных контактов.

Главный врач штата Бретт Суттон в свою очередь заявил, что все выявленные случаи COVID-19, вероятно, имеют отношение к одной вспышке вируса в районе Уитлси к северу от центра столицы штата Мельбурна.

Всего в Австралии за время пандемии выявили около 30 тыс. случаев COVID-19, при этом 910 инфицированных скончались.