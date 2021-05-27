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Спорт 27.05.2021 12:27

Матч в Минске к 110-летию белорусского футбола с участием европейских звезд отменен

Запланированный на 5 июня матч к 110-летию белорусского футбола не состоится, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации футбола в четверг.

"Матч к 110-летию белорусского футбола с участием известных белорусских и европейских футболистов, который должен был состояться на национальном олимпийском стадионе "Динамо" 5 июня, перенесен на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Планировалось, что в эту субботу за команду хозяев сыграют Александр Глеб, Тимофей Калачёв, Максим Ромащенко, Сергей Корниленко, Александр Хацкевич, Сергей Штанюк и другие известные белорусские футболисты. А противостоять команде Белоруссии должна была сборная Старого Света.

Предполагалось, что в матче примут участие победитель Лиги чемпионов литовец Эдгарас Янкаускас, серебряный призер европейского первенства немец Кевин Кураньи, бронзовый призер чемпионата мира хорват Звонимир Сольдо, а также его соотечественник Юрица Враньеш, чех Томаш Росицки и португалец Педру Мендеш. Однако зарубежные звезды стали отказываться от участия в матче. О решении не приезжать в Минск заявили, в частности, Янкаускас и Росицки.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ФУТБОЛ, МАТЧ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]