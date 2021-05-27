HSBC выходит из розничного бизнеса в США

Британский банк HSBC Holdings Plc прекратит обслуживать индивидуальных клиентов и малый бизнес в США, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Банк продаст 90 из 148 отделений в стране, а также закроет еще 35-40 отделений. Остальные отделения HSBC в США будут предоставлять услуги по управлению активами крупных клиентов.
HSBC откажется от обслуживания американских клиентов, на счетах которых находится меньше $75 тыс., а также малых предприятий, чей оборот составляет $5 млн или меньше.
Американское подразделение HSBC уже заключило соглашение о продаже 80 отделений на восточном побережье США банку Citizens Bank, принадлежащему Citizens Financial Group Inc. Еще 10 подразделений на западном побережье будет продано Cathay Bank, входящему в Cathay General Bancorp.
Закрытие сделок ожидается к первому кварталу 2022 года в зависимости от получения разрешения регуляторов. Расходы в связи с транзакциями оцениваются в $100 млн до вычета налогов.
"Мы рады сообщить о продаже массового розничного бизнеса в США. Это хороший бизнес, но ему не хватало масштаба для конкурентоспособности", - сказал глава HSBC Ноэль Куинн.
HSBC создал сеть розничных отделений в США в 1980-90-х гг. благодаря покупке Marine Midland Banks Inc. и Republic New York Corp., отмечает The Wall Street Journal. Десять лет назад у банка было около 500 американских отделений.
В 2012 году HSBC продал Capital One Financial Corp. подразделение по выдаче кредитных карт в США, а также некоторые отделения First Niagara Financial Group Inc.
Директор по исследованиям DBS Bank в Гонконге Синди Ван считает, что банк может продать некоторые отделения в Европе, чтобы реинвестировать средства в гонконгский и китайский бизнес. Она также отметила тенденцию к "сокращению физических отделений и наращиванию мобильных и цифровых банковских услуг с целью снижения расходов".
Акции HSBC дорожают на 0,1% на торгах в Лондоне в четверг.
Во время визита Эрдогана мы заложим в Шуше фундамент школы – президент Алиев
Попытку диверсионного проникновения в Азербайджан осуществляли 2 группы армянских военных
Взятые в плен армянские военные проводили минирование - Пашинян
Баку рассчитывает на поддержку Анкары в развитии в Карабахе профобразования – президент Алиев
Скопление людей на Олимпиаде в Токио может привести к "олимпийскому" штамму COVID-19 - врач
Матч в Минске к 110-летию белорусского футбола с участием европейских звезд отменен
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
Выборы в Сирии не отвечали требованиям демократического голосования, они подрывают усилия по урегулированию конфликта - Боррель
В парламенте Армении не исключают введение военного положения в стране из-за ситуации на границе с Азербайджаном
В австралийском штате Виктория вводят недельный карантин из-за вспышки случаев COVID-19
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентную ставку по кредитам
Число загрузок приложения «Nar+» превысило полмиллиона!
«Лаборатория Касперского»: число DDoS-атак в первом квартале 2021 года вернулось к докарантинному уровню
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?