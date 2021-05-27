В РФ выявлено более 9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 402 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 039 случаев, умерли за сутки 402 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 тыс. 039 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 293 (14,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписаны 9 тыс. 759 человек, от коронавируса умерли 402 пациента.

В Москве в четверг, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 105 новых случаев COVID-19 за сутки, 58 скончавшихся и 2 тыс. 886 выздоровевших. Российская столица продолжает лидировать среди всех регионов по уровню суточного прироста новых заболевших.

Наименьшие показатели по суточному приросту зафиксированы в Ненецком автономном округе - три случая и в Еврейской автономной области - два. Ни одного заболевшего не выявлено в Чукотском АО.

С начала распространения коронавируса в России, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 5 млн 035 тыс. 207 случаев коронавирусной инфекции, 120 тыс. 002 умерших и 4 млн 651 тыс. 849 выписанных.