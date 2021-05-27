Саммит СНГ планируется провести в Минске 15 октября - Лукашенко

Саммит Содружества независимых государств планируется провести в Минске 15 октября текущего года, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым в четверг в Минске.
"Было отмечено (в ходе встречи - ИФ), что саммит СНГ в Минске на уровне глав государств планируется провести 15 октября текущего года. Александр Лукашенко рассказал, что возможность очной встречи в Минске обсуждалась недавно и на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в формате видеоконференции", - говорится в сообщении пресс-службы главы белорусского государства.
"Мы планировали, что в канун проведем заседание ЕАЭС - президенты встретятся, обсудят определенные вопросы, которые есть, которые нужно будет обсуждать. И на следующий день, как планировалось, мы встретимся в рамках СНГ. Я готов к тому, чтобы вместе с вами серьезно встретить здесь глав государств в очном режиме и представить серьезные темы для разговора", - приводит пресс-служба слова Лукашенко
28 мая в Минске пройдет заседание Совета глав правительств СНГ. Запланированы заседания в узком и расширенном форматах.
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