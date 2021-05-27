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СНГ 27.05.2021 12:48

Саммит СНГ планируется провести в Минске 15 октября - Лукашенко

Саммит Содружества независимых государств планируется провести в Минске 15 октября текущего года, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым в четверг в Минске.

"Было отмечено (в ходе встречи - ИФ), что саммит СНГ в Минске на уровне глав государств планируется провести 15 октября текущего года. Александр Лукашенко рассказал, что возможность очной встречи в Минске обсуждалась недавно и на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в формате видеоконференции", - говорится в сообщении пресс-службы главы белорусского государства.

"Мы планировали, что в канун проведем заседание ЕАЭС - президенты встретятся, обсудят определенные вопросы, которые есть, которые нужно будет обсуждать. И на следующий день, как планировалось, мы встретимся в рамках СНГ. Я готов к тому, чтобы вместе с вами серьезно встретить здесь глав государств в очном режиме и представить серьезные темы для разговора", - приводит пресс-служба слова Лукашенко

28 мая в Минске пройдет заседание Совета глав правительств СНГ. Запланированы заседания в узком и расширенном форматах.

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Тэги: СНГ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]