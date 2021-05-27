Во время визита Эрдогана мы заложим в Шуше фундамент школы – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что закладка фундамента новой школы в Шуше, финансирование строительства которой берет на себя Турция, будет осуществлена в ходе визита президента Турции.

«В этом месяце был заложен фундамент разрушенной армянами школы в Шуше. Церемония закладки фундамента еще одной школы, которая будет сделана во время визита дорогого брата, президента Реджепа Тайипа Эрдогана, также включена в программу. Эта школа станет подарком Турции Азербайджану», - сказал Алиев в четверг, принимая в Баку министра образования Турции Зию Сельджука.

Президент также выразил уверенность, что, как и в других сферах, азербайджано-турецкое сотрудничество в области образования будет развиваться интенсивно.

«Отношения между Азербайджаном и Турцией на самом высоком уровне. Нет такой сферы, в которой мы бы не сотрудничали. Во всех сферах мы сотрудничаем на основе взаимоуважения и взаимных интересов как две братские страны. Сфера образования является очень важной составляющей нашего сотрудничества, так как необходимо предпринять очень важные шаги для наших будущих поколений, а также для их сближения», - подчеркнул президент.

Президент также выразил уверенность, что в ходе визита турецкого министра будут обсуждены многие важные вопросы и намечены конкретные планы дальнейшего сотрудничества.

«Сейчас мы проводим очень серьезные реформы в этой сфере. Для нас очень важен опыт Турции. Следует обсудить дополнительные предложения по образованию, повышению качества образования, а также по более тесным связям между молодежью Турции и Азербайджана. Потому что мы создали такой прочный альянс, что будущие поколения должны делать свои шаги в соответствии с этим альянсом, этим братством, и отныне они должны быть тесно связаны. Считаю, что для этого нужно проводить разные мероприятия - молодежные форумы, совместные образовательные программы и другие мероприятия. Уверен, что вы обсудите эти вопросы со своим коллегой в ходе своего визита», - отметил Алиев.

Сельджук, в свою очередь, заявил, что для Турции очень важна «решительная позиция президента Азербайджана и поддержка в вопросе FETO».

Х.Насирзаде