Баку рассчитывает на поддержку Анкары в развитии в Карабахе профобразования – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку рассчитывает на поддержку Анкары в создании объектов профессионального образования на освобожденных от оккупации территориях в Карабахе.
«Очень рад, что работа по профессиональному образованию продолжается. В этом есть большая потребность. Сегодня Азербайджан находится на пороге большой созидательной работы, и подготовка новых образованных кадров очень важна. Поэтому на освобожденных землях следует создавать профессиональные училища в соответствии с потенциалом этих регионов. Конечно, мы надеемся на поддержку турецкой стороны», - сказал Алиев в четверг в Баку, принимая министра образования Турции Зию Сельджука.
Президент также отметил, что победу во Второй Карабахской войне, восстановление территориальной целостности страны, а также всестороннюю поддержку Турции необходимо включить во все учебники истории Азербайджана и Турции.
«Я уже дал указание, чтобы тема Второй Карабахской войны была включена в учебники истории в наших образовательных программах, школах и университетах. Сейчас над этим вопросом работают наши профильные ведомства, в том числе министерство образования Международная пресса до сих пор публикует ложную и искаженную информацию о Второй Карабахской войне. Поэтому мы должны донести настоящую правду, эту историю, основанную на правде, как нашим гражданам, так и всему миру. Надеюсь, что этот вопрос найдет отражение в учебниках истории Турции», - отметил Алиев.
Х.Насирзаде
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