В парламенте Армении не исключают введение военного положения в стране из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Постоянные парламентские комиссии по обороне, безопасности и внешним отношениям проведут закрытое заседание по ситуации на армяно-азербайджанской границе.

"В связи с напряженной обстановкой на армяно-азербайджанской границе комиссии по обороне, безопасности и внешним отношениям проведут закрытое заседание", - сообщает пресс-служба парламента.

Между тем, глава комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян не исключил возможность введения в Армении военного положения.

"Если обстановка на армяно-азербайджанской границе продолжит обостряться, то возможно обсуждение вопроса о военном положении", - сказал Кочарян журналистам.

В Армении на 20 июня намечены досрочные парламентские выборы. В случае введения военного положения выборы будут отменены.