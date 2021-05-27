Турецкая Birlesik Odeme рассчитывает к 2024г стать одной из ведущих финтех-компаний Азербайджана

Турецкая компания «Birlesik Odeme» (United Payment), предоставляющая платформу финтех-услуг (Fintech as a Service-FaaS), открыла представительство в Азербайджане.

«В предстоящие три года компания планирует начать деятельность в восьми странах мира и к концу третьего года рассчитывает увеличить число своих пользователей до 35 млн, а объем транзакций - до $1 млрд. Первым шагом к этой цели стало открытие офиса в Азербайджане. Таким образом, компания также стремится внести свой вклад в турецко-азербайджанские отношения и укрепить сотрудничество между странами», - говорится в сообщении компании, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Региональным менеджером Birlesik Odeme в Азербайджане назначен Эдгар Абдуллаев, ранее работавший менеджером в PASHA Bank, Azerconnect LLC и Azercell.

«Под руководством Абдуллаева, который имеет 15-летний управленческий опыт, в ближайшие два года, компания рассчитывает стать одной из ведущих финтех-компаний Азербайджана», - говорится в информации.

Компания в настоящее время предоставляет инфраструктуру для денежных переводов через Турцию в качестве партнера с такими компаниями как TransferWise, TransferGo и Remitly.

Помимо внутренних и международных денежных переводов, копания предлагает решения в 5 основных направлениях: цифровые кошельки, электронные деньги, виртуальные или физические предоплаченные карты, онлайн / офлайн инкассо и киоски / интеллектуальные безопасные решения.

Согласно стратегии развития, Birlesik Odeme планирует распространить свой 11-летний опыт работы в Турции на регион и быстро увеличить здесь свои инвестиции в человеческие ресурсы и технологии. Международная дорожная карта, определенная компанией включает страны Восточной Европы, СНГ, Персидского залива и Северной Африки.

Н.Аббасова