Эстония смягчает коронавирусные ограничения

Правительство Эстонии утвердило в четверг основные положения о смягчении действующих коронавирусных ограничений.
"Уровень заражаемости в настоящее время сравним с октябрем прошлого года. Показатели заражаемости, в том числе и показатели числа пациентов в больницах снижаются стабильно, что предоставляет возможности делать послабления", - заявила на пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас.
По ее словам, с 31 мая предлагается заменить правило не собираться группами более двух человек и соблюдать дистанцию в два метра на требование разумного рассредоточения: держаться от посторонних людей на разумном с точки зрения распространения вируса расстоянии.
С этого же дня в помещениях будут разрешены занятия группами до 25 человек спортом, тренировки, молодежная работа, хобби, образование и повышение квалификации.
В публичных мероприятиях и собраниях смогут принимать участие до 200 человек.
В магазинах и пунктах обслуживания также вводится правило разумного рассредоточения, а заполняемость не должна превышать 50%.
С 14 июня смягчаются ограничения на заполняемость, количество участников и часы работы для мероприятий в помещениях и вне их. Так, в мероприятиях в помещении могут принимать участие до 600 человек с учетом требования разумного рассредоточения и половинной заполняемости.
В мероприятиях на открытом воздухе могут участвовать до 1000 человек. Смягчаются требования к проведению профессиональных соревнований в помещениях и на открытом воздухе, будет разрешено посещение музеев и выставочных залов при условии заполняемости не более 50% на комнату.
По данным департамента здоровья, в Эстонии за последние недели отмечается постепенное снижение заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 27 мая средняя суточная заболеваемость за последние 14 дней на 100 тыс. человек составила 210,4 случаев, что примерно в пять раз меньше, чем два-три месяца назад. Снижению заболеваемости способствовала активно ведущаяся кампания по вакцинации: на 1,3 млн населения сейчас привиты по меньшей мере одной дозой вакцины 442 089 человек, вакцинированы 228 280 человек.
Локдаун был введен 11 марта и затем продлен до 25 апреля. Правительство с начала мая уже несколько раз пошагово смягчало коронавирусные ограничения, в том числе разрешило контактное обучение в школах, в республике открылись непродовольственные магазины и т.п., что, однако, не привело к росту числа инфицированных.
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