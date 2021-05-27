Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0729 RUR   0.0231 GBR   2.4 TRY   0.2009

Цена на нефть

26.05 $/bbl   WTI 66.21 0.14 Brent 68.87 0.22

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.05.2021 17:04

Эстония смягчает коронавирусные ограничения

Правительство Эстонии утвердило в четверг основные положения о смягчении действующих коронавирусных ограничений.

"Уровень заражаемости в настоящее время сравним с октябрем прошлого года. Показатели заражаемости, в том числе и показатели числа пациентов в больницах снижаются стабильно, что предоставляет возможности делать послабления", - заявила на пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас.

По ее словам, с 31 мая предлагается заменить правило не собираться группами более двух человек и соблюдать дистанцию в два метра на требование разумного рассредоточения: держаться от посторонних людей на разумном с точки зрения распространения вируса расстоянии.

С этого же дня в помещениях будут разрешены занятия группами до 25 человек спортом, тренировки, молодежная работа, хобби, образование и повышение квалификации.

В публичных мероприятиях и собраниях смогут принимать участие до 200 человек.

В магазинах и пунктах обслуживания также вводится правило разумного рассредоточения, а заполняемость не должна превышать 50%.

С 14 июня смягчаются ограничения на заполняемость, количество участников и часы работы для мероприятий в помещениях и вне их. Так, в мероприятиях в помещении могут принимать участие до 600 человек с учетом требования разумного рассредоточения и половинной заполняемости.

В мероприятиях на открытом воздухе могут участвовать до 1000 человек. Смягчаются требования к проведению профессиональных соревнований в помещениях и на открытом воздухе, будет разрешено посещение музеев и выставочных залов при условии заполняемости не более 50% на комнату.

По данным департамента здоровья, в Эстонии за последние недели отмечается постепенное снижение заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 27 мая средняя суточная заболеваемость за последние 14 дней на 100 тыс. человек составила 210,4 случаев, что примерно в пять раз меньше, чем два-три месяца назад. Снижению заболеваемости способствовала активно ведущаяся кампания по вакцинации: на 1,3 млн населения сейчас привиты по меньшей мере одной дозой вакцины 442 089 человек, вакцинированы 228 280 человек.

Локдаун был введен 11 марта и затем продлен до 25 апреля. Правительство с начала мая уже несколько раз пошагово смягчало коронавирусные ограничения, в том числе разрешило контактное обучение в школах, в республике открылись непродовольственные магазины и т.п., что, однако, не привело к росту числа инфицированных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]