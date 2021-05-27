Пекин отказался доверять выводам разведки США о происхождении COVID-19

МИД КНР в ответ на приказ президента США разведке удвоить усилия по поиску источников пандемии COVID-19 заявил, что репутация американского разведывательного сообщества подорвана его прежними действиями.
"Темная история разведывательного сообщества США уже давно известна миру", - приводят в четверг западные СМИ слова представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.
Он напомнил об обвинениях США в адрес Багдада о наличии у него оружия массового поражения, за чем последовала военная операция в Ираке 2003 года.
Ранее на этой неделе Чжао Лицзянь заявил, что распространение версии об утечке COVID-19 из лаборатории призваны отвлечь внимание от деятельности США в биолабораториях по всему миру.
Накануне сайт Белого дома сообщил о распоряжении Байдена разведслужбам удвоить усилия в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней. Байден потребовал уделить внимание деталям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, включая "вопросы по Китаю".
В тот же день МИД КНР заявил, что США в рамках расследования происхождения коронавируса COVID-19 следует обеспечить доступ специалистов Всемирной организации здравоохранения на свои объекты.
Группа экспертов ВОЗ недавно посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института крайне маловероятна. Однако американские СМИ в мае сообщили, что разведслужбы США изучают сообщения о том, что в 2019 году, до того, как власти Китая сообщили о первом случае коронавируса, в лаборатории Уханя серьезно заболели несколько сотрудников.
Бывший президент США Дональд Трамп констатировал, что выдвинутая им в свое время версия о том, что лаборатория в Ухане может быть источником коронавируса становится популярной.
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