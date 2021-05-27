Военные Мали отпустили из-под стражи временных руководителей страны

Военные Мали освободили задержанных ранее временного президента Ба Ндау и временного премьер-министра Моктара Уана, сообщает в четверг телеканал ABC.

Cпецсоветник хунты в Мали Баба Сиссе заявил, что их отпустили после того, как они накануне сложили с себя полномочия в присутствии международных посредников, находящихся в стране с целью помочь урегулировать здесь политический кризис.

Ндау и Уана возглавляли временное правительство Мали. Его целью было восстановить гражданское правление в течение 18 месяцев. В мае переходное правительство ушло в отставку, и временный президент поручил главе кабмина сформировать новое правительство.

О том, что новый кабмин сформирован, стало известно в понедельник. В его состав не вошли министр внутренней безопасности Модибо Коне и министр обороны Садио Камара. Никаких причин для их исключения не приводилось, но этот шаг символизировал усиление разногласий внутри переходного правительства. После этого военные задержали Ндау и Уана и переместили их на военную базу в окрестностях столицы страны Бамако.

После этого Африканский союз, ООН и США призвали освободить задержанных временных лидеров Мали. В госдепе отмечали, что рассмотрят введение ограничительных мер против этой африканской страны.

По данным ABC, после закрытого заседания СБ ООН накануне потребовал немедленно возобновить процесс передачи власти гражданским лицам в Мали, а также вернуть военных в их казармы.