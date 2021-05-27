Парки развлечений Disney в Калифорнии 15 июня откроются для жителей других штатов

Тематические парки американской Walt Disney Co. в Калифорнии смогут вновь принимать посетителей, проживающих за пределами штата, с 15 июня, сообщается на сайте компании.
Disneyland и Disney California Adventure, входящие в комплекс Disneyland Resort, были закрыты с весны прошлого года на фоне пандемии коронавируса. С 30 апреля руководство парков сочло возможным открыть их для жителей Калифорнии, однако они работают в ограниченном режиме.
В сообщении Disney отмечается, что местные власти настоятельно рекомендуют пройти полную вакцинацию от коронавируса перед посещением парков или иметь при себе отрицательный тест на COVID-19. Посетители обязаны будут носить защитные маски на всей территории комплекса, независимо от наличия прививки.
Ожидается, что с 15 июня власти Калифорнии снимут все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, пишет CNBC. В настоящее время загруженность Disneyland и Disney California Adventure не должна превышать 25%.
Котировки акций Disney слабо меняются на предварительных торгах в четверг. Капитализация компании за последние 12 месяцев выросла более чем на 50%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor`s 500 прибавил 38,2%.
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