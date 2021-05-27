Франция с 1 июня начнет прием документов российских граждан на продление шенгенских виз

Франция с 1 июня начнет прием документов российских граждан на продление истекших во время пандемии многократных пятилетних виз, выданных консульством этой страны.

Как подчеркивается в сообщении французского консульства в Москве, наличие визы не является автоматическим разрешением на въезд в страну.

"Это постепенное возобновление не означает на сегодняшний день, что условия и санитарные требования для въезда на национальную территорию Франции, были изменены для выходцев из России. Выдача виз не гарантирует немедленную возможность въезда на национальную территорию Франции, которая по-прежнему определяется эпидемиологическими и медицинскими ограничениями, действующими на границах", - сообщает дипмиссия.

Список категорий путешественников, которые имеют право въезжать во Францию, можно уточнить на сайте министерства внутренних дел страны.

Для подачи документов на продление визы нужно предоставить паспорт с проставленной в нем "краткосрочной визой многократного въезда сроком на 5 лет, выданной Францией и истекшей в период 2020 или 2021 годов. Срок действия данной визы должен быть закончен на день подачи заявления".

Кроме того, заявитель должен предоставить все подтверждающие документы для последующей запланированной поездки во Францию, указанные на сайте France-visas.gouv.fr, в зависимости от цели предстоящего пребывания. Также дипломаты уточняют, что процедура по заполнению формуляра на визу и записи на подачу документов за время пандемии осталась неизменной, с ней можно ознакомиться здесь https://france-visas.gouv.fr/web/ru/a-qui-sadresser.

Уточняется, что россияне, имеющие истекшие многократные визы, могут записаться на подачу заявлений на визу в одном из 18 визовых центров VFS Global на территории России. Прием документов осуществляется пять дней в неделю в Москве, три дня в неделю в Санкт- Петербурге, Екатеринбурге, Казане, Краснодаре и Ростове на Дону и один день в неделю в других региональных визовых центрах.

"Возможность запросить визу для других заявителей на краткосрочную визу будет происходить позже и постепенно", - добавляют в консульстве.