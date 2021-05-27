Между азербайджанскими и армянскими военными на границе периодически происходят стычки - Пашинян

Обстановка на армяно-азербайджанской границе напряженная, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.
"Обстановка напряженная и взрывоопасная", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в "Фейсбуке".
По его словам, между армянскими военнослужащими и подразделениями ВС Азербайджана время от времени происходят стычки.
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