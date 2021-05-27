Пашинян намерен скоро представить взаимовыгодный план по мирной развязке ситуации на границе с Азербайджаном

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о намерении представить взаимовыгодное предложение по решению кризиса на армяно-азербайджанской границе.

"Очень скоро представлю план по мирной развязке ситуации на границе. Уверен, что предложение взаимовыгодное и может быть реализовано в короткие сроки при поддержке международного сообщества", - написал Пашинян на своей странице в "Фейсбуке".