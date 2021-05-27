Пашинян предлагает отвести войска Азербайджана Армении от границы, разместить там международных наблюдателей

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану обоюдно отвести подразделения вооруженных сил от границы и разместить там международных наблюдателей.
"Обращаюсь к международному сообществу и правительству Азербайджана. Предлагаю мирный вариант решения проблемы на армяно-азербайджанской границе - Армения и Азербайджан зеркальным методом отводят свои вооруженные подразделения от границы, войска возвращаются в места постоянной дислокации. Вместо этого здесь размещаются международные наблюдатели - Россия или другие страны, представляющие сопредседательство Минской группы ОБСЕ (Франция, США - ИФ)", - сказал Пашинян на заседании Совета безопасности Армении в четверг.
По его словам, размещение международных наблюдателей необходимо, чтобы стороны были уверены в выполнении договоренности.
"Речь идет об участках от Сотка (Гегаркуникская область на востоке Армении - ИФ) до Хознавара (Сюникская область на юге Армении - ИФ). После этого под эгидой международного сообщества должна начаться работа по уточнению приграничных пунктов. В этом процессе также должны быть задействованы Россия или страны, представляющие сопредседательство Минской группы ОБСЕ", - отметил Пашинян.
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