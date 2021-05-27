Кипр отменит комендантский час с 10 июня

Кипр c 10 июня отменит комендантский час, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщает газета "Катимерини".
Власти решили смягчить эпидемиологические ограничения на фоне снижения темпов заражения: в среду на Кипре выявили всего 69 новых случаев COVID-19.
С субботы ночной комендантский час на острове сократят. Он будет действовать с 01:00 до 05:00 по местному времени. Полностью отменят его с 10 июня. Кроме того, начиная с 1 июня жителям Кипра разрешат собираться дома компаниями до 20 человек.
На этой неделе власти Кипра сообщили, что 51% жителей, допущенных к вакцинации, сделали первую прививку. Полностью вакцинацию от коронавируса прошли 25%.
С начала пандемии на Кипре заразились коронавирусом более 72 тыс. человек, 357 умерли.
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