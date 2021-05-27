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Здравоохранение 27.05.2021 22:15

Кипр отменит комендантский час с 10 июня

Кипр c 10 июня отменит комендантский час, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщает газета "Катимерини".

Власти решили смягчить эпидемиологические ограничения на фоне снижения темпов заражения: в среду на Кипре выявили всего 69 новых случаев COVID-19.

С субботы ночной комендантский час на острове сократят. Он будет действовать с 01:00 до 05:00 по местному времени. Полностью отменят его с 10 июня. Кроме того, начиная с 1 июня жителям Кипра разрешат собираться дома компаниями до 20 человек.

На этой неделе власти Кипра сообщили, что 51% жителей, допущенных к вакцинации, сделали первую прививку. Полностью вакцинацию от коронавируса прошли 25%.

С начала пандемии на Кипре заразились коронавирусом более 72 тыс. человек, 357 умерли.

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Тэги: КИПР, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, СНЯТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]