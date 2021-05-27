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Карабах 27.05.2021 19:03

Карабахские армяне осудили Ереван за обострение ситуации на границе с Азербайджаном

Сопредседатель Гражданской Платформы мира между Арменией и Азербайджаном Артур Агаджанов и группа карабахских армян обратились к жителям Армении.

В обращении, которое поступило в агентство «Интерфакс-Азербайджан», отмечается: «С приближением выборов 20 июня, в Армении разгорается внутриполитическая борьба между нынешним врио премьер-министра Николом Пашиняном и кандидатами от оппозиции. Чтобы больше привлечь на свою сторону избирателей и показаться более патриотичными все эти политические силы избрали тактику словесных нападок на Азербайджан. В частности, из Еревана идут необоснованные обвинения, что якобы азербайджанские вооруженные силы захватывают территории Армении в Зангезуре.

Мы обращаемся, в первую очередь, к армянскому народу. Уважаемые граждане Армении, ни о каких захватах речь не идёт, происходит делимитация границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Не надо идти на поводу сил, которые хотят политизировать и усложняют и так непростую ситуацию. Понятно, что не сходятся позиции армянской стороны и азербайджанской стороны относительно того, где и как должны проходить некоторые участки границы между странами. Нужно продолжать решать эти вопросы на основании тех границ, которые были в период СССР. Ведь в любом случае устанавливать границы надо. Чем быстрее будут установлены границы, тем лучше будет для обеих сторон. Затем должны быть разблокированы дороги и коммуникации между Азербайджаном и Арменией. От этого зависит политическое, экономическое, социальное положение в первую очередь самой же Армении».

Обращение подписали Артур Агаджанов, Валерий Ерицян, Георгий Аракелян, Лева Яхшибеков, Карина Ерицян и другие.

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Тэги: АРМЯНЕ, ЕРЕВАН, ОСУЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]