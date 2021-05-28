Volkswagen запустил в Нижнем Новгороде производство кроссовера Taos, инвестировал 63 млн евро

Компания Volkswagen Group Rus (ООО "Фольксваген Груп Рус", российское подразделение германского автомобилестроительного концерна Volkswagen) начала производство нового для российского рынка кроссовера Volkswagen Taos на заводе группы "ГАЗ" в Нижнем Новгороде, сообщается в пресс-релизе Volkswagen.
Инвестиции в производство Volkswagen Taos составили 63 млн евро. В частности, для запуска этой модели было значительно обновлено производственное оборудование. Также построена новая автоматизированная технологическая линия в цехе сварки для производства капотов, багажников и крыльев для Volkswagen Taos.
Нижний Новгород стал третьей производственной площадкой в мире, где производится новый Volkswagen Taos. Также Taos собирается в Пуэбле (Мексика) для поставок автомобилей в регион Северной Америки и в Хенераль-Пачеко (Аргентина) - для Южной Америки.
Гендиректор Volkswagen Group Rus Штефан Меха отметил: "Volkswagen Taos построен на модульной платформе MQB концерна Volkswagen, которая позволяет нам развернуть производство абсолютно нового автомобиля с уникальными техническими характеристиками в сжатые сроки. Это дает нам конкурентные преимущества, поскольку мы можем быстро реагировать на существующий спрос".
Volkswagen Taos станет самым компактным кроссовером марки Volkswagen на российском рынке. Volkswagen Taos будет доступен клиентам в РФ с двумя вариантами двигателей на выбор: атмосферным двигателем мощностью 110 л.с. в сочетании с 5-МКП или 6-АКП и передним приводом, а также с турбированным 150-сильным мотором в паре с 8-АКП и передним приводом или 7-АКП и полным приводом 4Motion.
Производство Volkswagen Taos в Нижнем Новгороде запущено в рамках партнерства Volkswagen Group Rus и группы "ГАЗ" - на Горьковском автозаводе налажена контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda. Теперь Volkswagen Group Rus производит на "ГАЗе" четыре модели: Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Octavia и Skoda Karoq.
Volkswagen Group Rus и группа "ГАЗ" начали сотрудничество в 2011 году, когда было подписано соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на Горьковском автомобильном заводе. В июне 2017 года Volkswagen Group Rus и группа "ГАЗ" подписали соглашение о продлении контрактного производства легковых автомобилей.
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