Специальный "тест-концерт" популярной во Франции группы Indochine состоится в субботу в зале Берси на востоке Парижа, сообщают французские СМИ.

Концерт рассчитан на 5 тыс. волонтеров, которые должны будут сдать негативный тест на коронавирус и надеть маску на лицо на время шоу.

Цель этого "тест-концерта" - определить, увеличивается ли риск заражения коронавирусом при проведении подобных массовых мероприятий.

В рамках исследования специалисты будут наблюдать за состоянием этих 5 тыс. человек, которые посетят концерт в масках, в сравнении с другими 2,5 тыс. человек, которых попросят остаться дома и смотреть выступление по телевизору.

До пятницы все волонтеры могут прийти в зал Берси и сдать первый тест на коронавирус, им также вручат два концерта с двумя тестами - на день концерта и спустя неделю.

Подобные концерты-эксперименты ранее проводились и в других странах.

Так, в марте концерт в Барселоне во Дворце Сан-Жорди выступила популярная испанская группа Love of Lesbian. По итогам исследования, группа испанских врачей не выявила массовых случаев инфицирования.

Группа Indochine сформировалась в 1981 году. Она считается французской группой, продавшей больше всего альбомов. Кроме того, Indochine известна машстабными концертами, проводимыми на стадионах и в наиболее крупных французских концертных залах.