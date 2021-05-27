Глава МИД Армении подал в отставку

Исполняющий обязанности главы МИД Армении Ара Айвазян подал в отставку, сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян.

"И.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян представил заявление об отставке", - написала Нагдалян на своей странице в "Фейсбуке".

О причинах отставки не сообщается.