СПЧ ООН принял резолюцию о создании комиссии по нарушениям прав человека в секторе Газа и Израиле

Совет по правам человека ООН (СПЧ ООН) принял резолюцию, призывающую к созданию комиссии по расследованию предполагаемых нарушений прав человека в секторе Газа и Израиле.

"Совет по правам человека ООН только что принял резолюцию о создании постоянной комиссии по расследованию предполагаемых нарушений прав человека и злоупотреблений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также в Израиле", - говорится в сообщении СПЧ ООН в Twitter.

За резолюцию проголосовали 24 члена совета, против - девять. Еще 14 воздержались. Комиссия, как предполагается, будет расследовать как последние события в секторе Газа, так и "систематические" нарушения прав человека на палестинских территориях и в Израиле.

Ранее верховный комиссар по правам человека ООН Мишель Бачелет заявила, что ракетные удары Израиля по Газе, которые привели к гибели гражданского населения, могут быть квалифицированы как военное преступление.

На прошлой неделе вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинскими группировками. Израиль наносил удары по сектору Газа в ответ на пуски ракет оттуда с 10 мая. Цель операции была - подорвать военные возможности палестинских группировок: уничтожить вооружение, подземные сооружения, используемые боевиками здания.