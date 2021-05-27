Власти Белоруссии должны уважать международные правила, поэтому ЕС ужесточает санкции - глава МИД Португалии

Поскольку санкционный список ЕС по Белоруссии, включающий президента, не имел необходимого сдерживающего эффекта, что показали события вокруг самолета компании RyanAir, европейские лидеры на саммите 24 мая решили ужесточить санкции, заявил глава МИД Португалии Аугусту Сантуш Силва.

"Европейские руководители были очень ясны в ориентировках, которые они нам дали в минувший понедельник. Эти ориентации таковы: прежде всего, ужесточить санкции в отношении лиц, связанных с белорусским режимом, которые вовлечены в грубые и систематические нарушения основополагающих прав", - сказал Силва на пресс-конференции в четверг в Лиссабоне после неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС "Гимних", которую Португалия принимала как государство, председательствующее в Совете ЕС.

Во-вторых, продолжил глава португальского МИД, речь шла об изучении применения санкций другого типа - экономических. В-третьих, было решено просить Международную организацию гражданской авиации провести независимое расследование, чтобы разобраться, что произошло в прошедшее воскресенье и установить соответствующих ответственных.

В-четвертых, европейским авиакомпаниям рекомендовано не летать над белорусской территорией, "потому что ясно, что это воздушное пространство больше не безопасно для европейской гражданской, коммерческой авиации".

В-пятых, договорились запретить белорусской авиакомпании пролет над европейским воздушным пространством.

Таким образом, объяснил португальский министр, ЕС усиливает санкции против белорусского режима, чтобы тот уважал основополагающие правила международного сообщества, которые означают, в частности, что человек, поднявшийся на борт коммерческого рейса для перелета из одной европейской столицы в другую, находится в безопасности и его рейс не будет перехвачен военным истребителем.